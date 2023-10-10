Reuters: ЄС відмовляється призупиняти допомогу Палестині

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Reuters / «Бабель»

Європейський Союз відмовився від призупинення допомоги палестинцям після атаки ХАМАС на Ізраїль. Деяки країни-члени блоку поскаржилися на те, що виконавча влада ЄС «перейшла межу».

Про це пише Reuters.

Єврокомісар із питання розширення Олівер Варгеї 9 жовтня заявив, що Європейська комісія призупиняє фінансування розвитку Палестини на суму €691 мільйон. Це оголошення обурило деякі уряди — вони сумніваються, що Єврокомісія має повноваження на таке рішення.

За словами євродипломатів, Іспанія, Португалія, Люксембург та Ірландія публічно висловили занепокоєння цим рішенням, тоді як інші країни зробили це в кулуарах.

За пʼять годин після допису Варгеї Єврокомісія підтвердила, що розпочала терміновий перегляд допомоги Палестині, а також заявила, що «оскільки платежів не було передбачено, виплати призупинені не будуть».

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель згодом додав, що ЄС не призупинить «належні платежі» — одразу після того, як Комісія заявила, що жодних платежів не передбачається. Ця заява ще більше посилила плутанину.

Єврокомісія не пояснила цю невідповідність, але уточнила, що гуманітарна допомога триватиме — її виділяють окремо від програми розвитку.

Нині ЄК проводить перевірку, щоб «жодне фінансування ЄС опосередковано не дозволило будь-якій терористичній організації здійснювати напади на Ізраїль».