МВФ спрогнозував зростання економіки України на 2% у 2023 році
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Flickr / WBC - Washington Building Congress
Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив довгостроковий прогноз про Україну до огляду світової економіки — World Economic Outlook.
У звіті йдеться, що цього року внутрішній валовий продукт України зросте на 2%, а наступного року економіка зросте на 3,2%. Водночас у 2022 році ВВП впав на 29,1%.
МВФ вважає, що за 2028 рік українська економіка зросте на 4%.
Покращення прогнозу зростання ВВП спричинив внутрішній попит, який виявився більшим за очікуваний. Компанії адаптуються до роботи в умовах війни на тлі зниження інфляції та стабільності валютних ринків.
Світова економіка зросте на 3% у 2023 році та на 2,9% у 2024-му.
- У червні Світовий банк понизив прогнозоване зростання ВВП України у 2023 році з 3,3 до 2%. У жовтні 2022 року Світовий банк вперше покращив прогноз зростання ВВП України в наступному році — із 2,1 до 3,3%, однак прогноз змінився через руйнування енергетичної інфраструктури в четвертому кварталі 2022 року.
- У травні Міжнародний валютний фонд оновив свій прогноз щодо розвитку економіки України на період з 2023 до 2027 року. Вони кажуть, що попри війну українській владі вдалося зберегти загальну макроекономічну та фінансову стабільність завдяки раціональній політиці й значній зовнішній підтримці. Тоді МВФ прогнозував, що ВВП України може впасти на 3% або зрости на 1%.