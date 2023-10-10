МВФ спрогнозував зростання економіки України на 2% у 2023 році

Новини

Flickr / WBC - Washington Building Congress

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив довгостроковий прогноз про Україну до огляду світової економіки — World Economic Outlook.

У звіті йдеться, що цього року внутрішній валовий продукт України зросте на 2%, а наступного року економіка зросте на 3,2%. Водночас у 2022 році ВВП впав на 29,1%.

МВФ вважає, що за 2028 рік українська економіка зросте на 4%.

Покращення прогнозу зростання ВВП спричинив внутрішній попит, який виявився більшим за очікуваний. Компанії адаптуються до роботи в умовах війни на тлі зниження інфляції та стабільності валютних ринків.

Світова економіка зросте на 3% у 2023 році та на 2,9% у 2024-му.