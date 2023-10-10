НАЗК відновило доступ до Реєстру звітності політичних партій

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій Politdata.

Про це пише пресслужба.

Тепер політичні партії можуть подати звіти про майно, доходи, витрати й зобовʼязання фінансового характеру. Від 26 грудня це буде обовʼязковим, а поки що звіти можна подати добровільно.

Усі охочі зможуть переглянути, на що партії витрачали гроші з державного фінансування протягом трьох років, за які не звітували спочатку через пандемію коронавірусу, а потім через воєнний стан. Також у Реєстрі буде видно, хто ще фінансував партії.

За словами голови НАЗК Олександра Новікова, політичні партії за три роки отримали державне фінансування на майже 3 мільярди гривень.