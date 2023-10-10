Зеленський підписав закон про повернення і відкриття електронних декларацій

Новини

Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9534 про повернення і відкриття електронних декларацій, який Верховна Рада ухвалила 20 вересня з урахуванням вето лідера держави.

Про підписання закону повідомляють на сайті парламенту.

На початку вересня 2023 року Верховна Рада повернула електронне декларування майна чиновникам і держслужбовцям, але відхилила ключову правку про те, щоб декларації стали відкритими негайно. Тобто реєстр за тими правилами мав бути закритим ще рік, через що ніхто публічно б не зміг побачити статки службовців. Громадськість закликала президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт. Відкрити електронне декларування вимагали й партнери України, зокрема країни «Великої сімки» та Євросоюзу.

Тоді Зеленський доручив віцепремʼєру Ользі Стефанішиній провести консультації з партнерами щодо цього законопроєкту. Ветувати закон також просили громадські організації, а петиція за це набрала рекордні 83 тисячі голосів.

12 вересня Зеленський ветував законопроєкт і закликав Раду проголосувати за поправку про відкритий реєстр. 20 вересня парламент це зробив.

Тепер декларації будуть відкрито відображатися в Єдиному державному реєстрі декларацій. Чиновникам потрібно подати їх не тільки за цей рік, але й за попередні.