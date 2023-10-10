Американські сенатори хочуть надати Україні річний пакет допомоги на $50—100 мільярдів

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Проукраїнські сенатори від Демократичної та Республіканської партій хочуть якнайшвидше ухвалити річний пакет допомоги для України на $50—100 мільярдів.

Про це пише The Wall Street Journal.

У Сенаті США думають, що такого великого пакету допомоги Україні вистачить до наступних виборів у США, а також він покаже союзникам, що Вашингтон, як і раніше, підтримує Київ, попри розбіжності в Палаті представників.

Прихильники такої ідеї кажуть, що було б легше знайти підтримку для одного пакету, аніж для кількох менших, зокрема з боку республіканців, які виступають проти військової допомоги Україні та закликають зосередитися на внутрішніх проблемах Штатів.

Нову допомогу можуть ухвалити в період, коли Сенат повернеться з канікул 16 жовтня і до закінчення терміну дії поточного законопроєкту про тимчасові витрати 17 листопада.

«Багато з нас відчувають, що в цьому є певна логіка: замість того щоб намагатися робити це невеликими шматочками, які можуть ставати все важчими і важчими, давайте просто будемо відвертими з людьми щодо того, що таке довгострокова потреба, і подивимося, чи зможемо ми це зробити», — сказав сенатор-демократ Тім Кейн від Вірджинії.

Що відбувається в США?

Із 1 жовтня у США міг настати шатдаун — часткове призупинення роботи уряду, якщо Палата представників і Сенат не схвалили би вчасно бюджетні питання. Тимчасовий бюджет тоді погодили на 45 днів, але до нього не включили додаткової допомоги Україні. У Конгресі точаться дебати через політичні розбіжності — праві республіканці виступають проти підтримки України, а частина партії вагається. Тому Конгрес має знайти компромісні рішення щодо бюджету на 2024 фіскальний рік. Законодавці мають обговорити окремий законопроєкт про військову допомогу Києву на $24 мільярди, запропонований президентом Байденом.

3 жовтня спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті достроково усунули з посади. Тепер Палата представників США не зможе ухвалювати нові закони до обрання нового спікера. Без розгляду залишиться і допомога Україні.

Палата представників планує повернутися до роботи не раніш як 10 жовтня, а до того триватимуть дискусії щодо можливих кандидатів. За ієрархією це може бути лідер більшості Стів Скаліз або інший кандидат, якого оберуть під час обговорення.