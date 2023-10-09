«Схеми» знайшли російський паспорт у судді Верховного суду Валентини Сімоненко. У березні вона подала у відставку
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Журналісти проєкту «Схеми» виявили ще одну українську суддю з російським паспортом — ідеться про суддю Верховного суду Валентину Сімоненко, яка у березні 2023 подала у відставку.
Вони посилаються на витяг з «Роспаспорту». За даними журналістів, суддя, коли ще мала прізвище Смірнова, стала громадянкою росії 10 квітня 2003 року на підставі того, що її родич, чоловік або батьки мають російське громадянство.
На момент отримання громадянства рф Сімоненко вже працювала суддею в Апеляційному суді Севастополя в Криму. Станом на зараз паспорт Сімоненко значиться «недійсним у звʼязку із закінченням терміну його дії».
Паспорт їй видали у Ростовській області. За даними журналістів, станом на 2015 та 2017 роки Сімоненко була зареєстрована саме в цьому регіоні.
«Схеми» припускають, що Валентина Сімоненко не виходила з російського громадянства. У коментарі журналістам вона заперечила, що отримувала російське громадянство. Проте визнала, що неодноразово їздила до Ростовської області, де на той момент проживали батьки її чоловіка. «Що я буду брехати, я дійсно була там, бо ми їздили до його [чоловіка] мами. Вона там жила», — повідомила Сімоненко.
У березні 2023 року Валентина Сімоненко подала заяву про відставку.
- У 2017 році Громадська рада доброчесності повідомляла, що Сімоненко неодноразово після окупації Криму навідувалася до півострова, зокрема 28 червня 2014 і 20 листопада 2014 року. Мета цих візитів невідома. Також чоловік Сімоненко продовжував співпрацювати з адвокаткою-зрадницею на півострові Світланою Биковою.
- 9 жовтня 2023 року агенція «Слідство.Інфо» повідомила, що Сімоненко отримуватиме довічне грошове утримання (близько 100 тисяч гривень щомісячно), адже має відповідний для цього стаж роботи суддею).
- 15 вересня 2022 року проєкт «Схеми» оприлюднив матеріал про російський паспорт також судді Верховного суду Богдана Львова. Також «Схеми» зʼясували, що в жовтні 2012 року на імʼя Богдана Львова був оформлений новий паспорт громадянина росії. Підстава заміни документа — досягнення 45-річного віку. Сам Львов заперечив наявність російського паспорта, однак на період слідства його позбавили доступу до держтаємниці. Національне антикорупційне бюро почало розслідування проти Львова, який не задекларував московську нерухомість його родини. У власності родини судді є квартира у російській столиці на Ленінградському шосе. Пізніше Богдана Львова виключили зі штату суддів Верховного суду.