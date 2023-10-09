Японські дослідники виявили мікропластик у хмарах

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Дослідники виявили мікропластик у хмарах навколо гір Фудзі та Ояма у Японії, пише The Guardian.

Дослідники Університету Васеда зібрали зразки на висоті від 1 300 до 3 776 метрів і виявили девʼять типів полімерів, зокрема, поліуретан і один тип гуми. Концентрація у зразках була високою — приблизно від 6,7 до 13,9 шматочка мікропластику на літр. Усі вони були менше 5 мм.

Під впливом ультрафіолетового світла у верхніх шарах атмосфери мікропластик руйнується набагато швидше та виділяє парникові гази. За словами вчених, цей процес може порушити екологічний баланс.

Крім того, мікропластик дуже мобільний і може подорожувати на великі відстані в повітрі, проливатися на землю «пластиковим дощем» і забруднювати врожаї.