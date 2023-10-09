Розвідка: Спецслужби росії проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході

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Росія використовує напад терористів ХАМАС на Ізраїль для масштабної провокації проти України.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило 9 жовтня.

Україна має інформацію, що російське ГРУ вже передало терористам ХАМАС трофейну зброю від США та ЄС, яку захопили під час війни в Україні. Наступним кроком, за планом росіян, мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі. Ці фейки, за даними розвідки, мають лягти в основу низки «викривальних публікацій» та «розслідувань» у західних ЗМІ.

Також російські спецслужби збираються для переконливості використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.

Що зараз відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі», а 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази.

Станом на ранок 9 жовтня ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні із сектором Гази. Наразі війська зачищають міста, оскільки там ще можуть ховатися бойовики. За останні 48 годин армія Ізраїлю мобілізувала 300 тисяч резервістів. Вочевидь армія готується до великої наземної операції. Удари авіації по сектору Гази тривають.

З ізраїльської сторони загинули понад 800 людей, 2 315 поранені, а з палестинської — 424 загинули, близько 2 300 травмовані. Серед загиблих в Ізраїлі — дві українки, також дипломати України врятували пораненого українського хлопчика з півдня Ізраїлю, міста Сдерот.