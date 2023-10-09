Reuters: Китай будує нові атомні підводні човни з використанням російських технологій

Новини

Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів, які можуть створити проблеми для США і союзників щодо їхнього відстеження.

Про це пише Reuters.

Зараз зʼявляється більше доказів того, що Китай може створити підводний човен типу 096 з балістичними ракетами до 2030 року. Тому, що це робиться «тихо», Пекін може частково завдячувати російським технологіям.

Підводний човен типу 096 можна буде порівняти з найсучаснішими російськими підводними човнами за рівнем непомітності, датчиків і озброєння.

Дослідження, обговорені на травневій конференції у Військово-морському коледжі США та опубліковані в серпні Китайським інститутом морських досліджень цього коледжу, свідчать: нові човни будуть значно більші за човни типу 094.

Підводний човен типу 094.

Наразі китайські військово-морські сили регулярно відправляють повністю озброєні патрулі ядерного стримування старими підводними човнами типу 094 з острова Хайнань у Південно-Китайському морі, як робили це Сполучені Штати, Великобританія, рф та Франція. Такі китайські підводні човни хоч і несуть найдосконалішу китайську ракету JL-3, але вважаються надто помітними.

Напруга навколо Тайваню

Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю. Тим часом китайський лідер Сі Цзіньпін закликає Китай готуватися до війни та збільшує оборонний бюджет. Водночас США вперше вирішили передати Тайваню зброю за програмою для суверенних держав. Що вона означає — читайте тут.

МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році. Очільник відомства заявляв у квітні 2023 року, що Тайвань сприймає китайську військову загрозу дуже серйозно. У розвідці США вважають, що Сі Цзіньпін наказав військовим бути готовими до можливого силового захоплення острова до 2027 року.

Тайвань готується до загроз із боку Китаю: представив свій перший підводний човен «Нарвал», уперше провів військові навчання в міжнародному аеропорту «Таоюань».