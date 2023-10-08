Штати відправляють авіаносну ударну групу до Східного Середземноморʼя через війну в Ізраїлі

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Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон зміцнить позиції на Близькому Сході для стримування.

Про це передає пресслужба Пентагону.

Ллойд Остін розпорядився перемістити авіаносну ударну групу USS Gerald R. Ford до Східного Середземноморʼя. Вона включає авіаносець Військово-морських сил США USS Gerald R. Ford (CVN-78), ракетний крейсер типу Ticonderoga USS Normandy (CG 60), а ще есмінці з керованими ракетами USS Thomas Hudner (DDG 116), USS Ramage (DDG 61), USS Carney (DDG 64) та USS Roosevelt (DDG 80).

Також США посилюють ескадрильї винищувачів F-35, F-15, F-16 і A-10 Військово-повітряних сил США в регіоні.

За словами Остіна, уряд Сполучених Штатів забезпечить Армію оборони Ізраїлю додатковим обладнанням і ресурсами, зокрема боєприпасами.

Перед цим президент США Джо Байден заявив, що американська допомога для ЦАХАЛу вже в дорозі.

Що відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі». Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у зверненні до громадян сказав, що країна перебуває «у стані війни і переможе».

В Ізраїлі 8 жовтня офіційно оголосили війну після нападу бойовиків ХАМАС на країну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази.