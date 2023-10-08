Ізраїль оголосив воєнний стан після нападу бойовиків ХАМАС. Що сталося за день

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В Ізраїлі офіційно оголосили війну після нападу бойовиків ХАМАС на країну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази.

МОЗ Ізраїлю повідомляє, що через напад бойовиків постраждали 2 156 ізраїльтян. У критичному стані 20 людей, ще 338 — у важкому. Уряд країни підтвердив, що щонайменше 100 ізраїльтян утримують у полоні в секторі Гази.

Офіційна влада не коментує кількість загиблих, але місцеві медіа пишуть, що кількість жертв зросла до 600 людей з ізраїльської сторони.

Тим часом ЦАХАЛ заявив, що ліквідував близько 400 палестинських терористів. Ізраїльські війська продовжують зачищати бойовиків ХАМАСу в прикордонних населених пунктах. Наразі ЦАХАЛ має повну свободу дій, проте він зобовʼязаний доповідати політичному керівництву.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що 84 країни світу висловили підтримку його країні, зокрема й Україна.

Палестинці, які живуть у секторі Гази, отримали повідомлення на телефони від ізраїльських військових із наказом покинути свої домівки через загрозу бойових дій. Арабські медіа передають, що загинули понад 380 палестинців, ще 2 200 поранені. У Німеччині заявили, що переглянуть допомогу палестинцям після нападу ХАМАС на Ізраїль. Водночас Іран сказав, що підтримує «законний захист палестинської нації».

На тлі конфлікту Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія та Іспанія посилили захист єврейських громад.

Що відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі». Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у зверненні до громадян сказав, що країна перебуває «у стані війни і переможе».