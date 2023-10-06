В індійських Гімалаях через повені загинули 42 людини, понад сотня — зникли безвісти
- Автор:
- Ліза Бровко
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Цього тижня в індійських Гімалаях льодовикове озеро вийшло з берегів, через що виникли повені. Загинули щонайменше 42 людини, 150 людей зникли безвісти.
Про це пише Reuters.
Озеро Лхонак у гірському північно-східному штаті Сіккім вийшло з берегів після злив і лавини. Ця повінь — одне з найбільших стихійних лих у регіоні за останні 50 років.
Влада Сіккіму розповіла, що рятувальники знайшли 20 тіл у цьому штаті та ще 22 тіла в сусідньому штаті Західна Бенгалія.
Рятувальним групам важко добиратися до постраждалих, бо райони на півночі Сіккіму повністю відрізані великою водою. Повінь там знесла 15 мостів.
Наразі 2 400 людей евакуювали, ще 7 600 перебувають у таборах допомоги.
Військову техніку, включно з вогнепальною зброєю і вибухівкою, теж змиває в річку. У штаті Західна Бенгалія люди підхопили мінометний снаряд, який згодом вибухнув, убивши одну дитину і поранивши шістьох людей.
- У серпні 2023 року в Індії через зливи загинула 71 людина. Це сталося в північному індійському штаті Хімачал-Прадеш.
- У липні у столиці Індії Нью-Делі зафіксували рекордний за кількістю опадів день — такого не було з 1982 року. Через повені та зсуви загинули щонайменше 22 людини.