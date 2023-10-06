Virgin Galactic вчетверте успішно відправила туристів у космос

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Компанія британського мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic здійснила четвертий успішний комерційний політ у субортібальний космос. На борту було четверо пасажирів, яких успішно повернули на Землю.

Про це пише пресслужба компанії.

Космічними туристами стали Рон Розано зі США, Тревор Бітті з Британії та Наміра Салім із Пакистану — вона стала першою людиною, яка полетіла в космос з цієї країни. До них також приєдналася Бет Мозес — головна інструкторка астронавтів Virgin Galactic.

Вони провели кілька хвилин у невагомості та побачили Землю на тлі темного космосу.

Корабель-носій VMS Eve запустив пілотоване космічне судно VSS Unity з космопорту «Америка» у штаті Нью-Мексико, туди воно й приземлилося. Політ тривав близько 20 хвилин.