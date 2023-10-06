Virgin Galactic вчетверте успішно відправила туристів у космос
- Автор:
- Ліза Бровко
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Компанія британського мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic здійснила четвертий успішний комерційний політ у субортібальний космос. На борту було четверо пасажирів, яких успішно повернули на Землю.
Про це пише пресслужба компанії.
Космічними туристами стали Рон Розано зі США, Тревор Бітті з Британії та Наміра Салім із Пакистану — вона стала першою людиною, яка полетіла в космос з цієї країни. До них також приєдналася Бет Мозес — головна інструкторка астронавтів Virgin Galactic.
Вони провели кілька хвилин у невагомості та побачили Землю на тлі темного космосу.
Корабель-носій VMS Eve запустив пілотоване космічне судно VSS Unity з космопорту «Америка» у штаті Нью-Мексико, туди воно й приземлилося. Політ тривав близько 20 хвилин.
- Virgin Galactic — перша у світі публічна компанія в галузі космічного туризму, заснована британським мільярдером Річардом Бренсоном.
- 11 липня 2021 року Річард Бренсон здійснив успішний політ до кордону космосу. Це був перший туристичний політ на космічному кораблі SpaceShipTwo Unity, який створила Virgin Galactic.
- У червні 2023 року Virgin Galactic провела свій перший комерційний суборбітальний політ.