Стрічка «Як там Катя?» перемогла в національному конкурсі на кінофестивалі в Гамбурзі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Українська стрічка «Як там Катя?» режисерки Крістіни Тинькевич перемогла в національному конкурсі повнометражних фільмів на Гамбурзькому кінофестивалі Filmfest Hamburg.
Про це пише Державне агентство України з питань кіно.
Фільм здобув нагороду «Скіфський олень» і грошовий приз — 100 тисяч гривень.
Дебютний повнометражний фільм Крістіни Тинькевич розповідає про лікарку швидкої допомоги Анну. Жінка шукає справедливості в недосконалому світі. Продюсерами були Ольга Матат і Влад Дудко. За виробництво фільму відповідала компанія Evos Film.
Також спеціальні відзнаки отримали стрічка «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча і фільм «Я і Фелікс» Ірини Цілик.
- У серпні 2022 року фільм «Як там Катя?» отримав дві нагороди на Міжнародному кінофестивалі в Локарно.
- Filmfest Hamburg — це міжнародний кінофестиваль у Гамбурзі, третій за масштабом у Німеччині після Берлінського та Мюнхенського. На Filmfest Hamburg показують національні та міжнародні художні й документальні фільми в 11 секціях. У програмі є і арт-гаусні фільми, й інноваційне мейнстрімове кіно, і перші повнометражні роботи молодих невідомих режисерів, а також фільми всесвітньо відомих режисерів.