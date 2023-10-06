Суд арештував усі українські активи трьох російських олігархів. Серед них Михайло Фрідман
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Суд арештував усі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Вони входять до оточення путіна та причетні до «схем» масштабного фінансування збройної агресії рф.
Загальна сума арештованих активів перевищує 17 млрд гривень.
СБУ повідомляє, що рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії.
Серед заблокованих активів – фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного звʼязку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод.
Арешт цього майна не дозволить російським власникам «переписати» його на підставних людей, щоб уникнути подальшої передачі активів у дохід України.
- На початку вересня цього року слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру у фінансуванні збройного нападу на Україну. Наразі підозрюваний разом зі своїми бізнес-партнерами перебувають за межами України.
- Фрідман — один із найвидатніших бізнесменів росії, який заробив мільярди у банківській справі, на нафті та роздрібній торгівлі. У 2013 році Фрідман та його партнери отримали $14 мільярдів від продажу нафтової компанії «ТНК-BP», яку контролює державна «Роснафта». Після цього Фрідман переїхав до Британії, щоб заснувати приватну інвестиційну компанію, яка інвестує в бізнес по всьому світі. Британія та Європейський Союз запровадили санкції проти Фрідмана та його партнерів невдовзі після російського вторгнення в Україну. США запровадили санкції щодо нього лише в серпні 2023 року.