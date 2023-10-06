МЗС Австрії викликало посла росії через атаку на село Гроза, де загинули 52 людини

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До Міністерства закордонних справ Австрії викликали посла росії через ракетний удар по харківському селу Гроза, де загинули 52 людини.

Про це відомство написало у соцмережі X (Twitter).

«Посла росії у Відні щойно викликали через вчорашній жахливий ракетний обстріл села в Харківській області, який забрав десятки невинних життів. Атаки на цивільне населення є воєнним злочином. Винні мають бути притягнуті до відповідальності», — сказано у повідомленні.

Напередодні МЗС Австрії закликало до справедливого покарання за удар по селу Гроза і заявило про «кричуще порушення міжнародного гуманітарного права» росією.