Джерела «Бабеля»: Українські спецпризначенці проводили операції в Судані проти «ПВК Вагнера»

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Українські спецпризначенці дійсно проводили операції в Судані проти російської «ПВК Вагнера» та їхніх місцевих союзників з «Сил швидкого реагування» (RSF), які у квітні спробували влаштувати держпереворот.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердили джерела в розвідувальних колах і надали кілька відео. На кадрах можна бачити роботу снайперів, атаки FPV-дронів і перестрілку. Деталей операції поки не розголошують.