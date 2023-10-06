Керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП вдруге повідомили про підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі

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Прокуратура повідомила про підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі керівнику Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату митрополиту Феодосію. Це вже друга підозра за цією статтею.

Слідство встановило, що митрополит, перебуваючи під домашнім арештом, розміщував на YouTube ролики, де цькував вірян Православної церкви України та інших конфесій, працівників правоохоронних органів, судової влади, органів місцевого самоврядування та громадських активістів.

У його висловлюваннях, за даними слідства, містились заклики до розпалювання національної та релігійної ворожнечі, а також ознаки підбурювання населення України до розвʼязання міжконфесійних конфліктів.

Такі висновки зробила судово-лінгвістична експертиза. Тепер прокуратура клопотатиме про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.