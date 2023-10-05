На Харківщині оголосили триденну жалобу — росія завдала по області найсмертоноснішого за час війни удару
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Нацполіції Харківської області
Терористична атака російських військових по селу Гроза на Харківщині стала найкривавішим злочином в області за весь час повномасштабного вторгнення. За останніми даними, загинула 51 цивільна людина, ще шестеро дістали поранення.
Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов оголосив на Харківщині триденну жалобу — з 6 до 8 жовтня.
Відомо, що удар стався під час поминального обіду, який в селі влаштували на честь загиблого військового. Синєгубов каже, що усі загиблі були мешканцями села.
- 5 жовтня о 13:25 росіяни вдарили ракетою «Іскандер М» по місцевому кафе і магазину в селі Гроза Купʼянського району. Президент України Володимир Зеленський назвав це «показово жорстоким російським злочином».
- Гроза — це село в Шевченківській селищній громаді Купʼянського району Харківської області, його площа майже два квадратних кілометри. За словами начальника поліції Харківщини Володимира Тимошка, на ранок сьогоднішнього дня в селі мешкало 330 людей.