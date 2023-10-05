У невизнаному Придністровʼї знову виявили уламки ракети — вона впала 10 днів тому

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МВС Придністровʼя

У селі Гиска на території невизнаного Придністровʼя виявили уламки ракети.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Придністровʼя, пише Newsmaker.

За даними відомства, металевий предмет, схожий на уламок ракети, знайшли в полі, за півтора кілометра від найближчих житлових будинків. Виявилося, що фрагменти цієї ракети впали того ж дня, що й ракета в селі Кіцкани — 25 вересня.

«Відомо, що частина виявлених сьогодні в Гисці фрагментів ракети потрапила в озеро села Фарладани 25 вересня. Фахівці її витягли та знищили», — повідомили в МВС невизнаного Придністровʼя.

Співголова Обʼєднаної контрольної комісії від Придністровʼя Олег Бєляков теж повідомляв, що в селі Гиска виявили уламки ракети.