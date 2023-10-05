Сербія остаточно відмовила Україні в екстрадиції колишнього начальника управління СБУ Андрія Наумова

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Апеляційний суд у Ниші (Сербія) підтвердив рішення Вищого суду першої інстанції, який відмовив в екстрадиції до України ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це із зали суду передає «Радіо Свобода».

Відповідний запит Україна подала 20 жовтня 2022 року. В Україні Наумову повідомили про дві підозри — у привласненні майна через зловживання службовим становищем і в шахрайстві, що завдало державі збитків на понад 3,2 мільйона гривень.

Сам Наумов виступав проти екстрадиції — мовляв, в Україні йому загрожує смертний вирок, оскільки на нього вже здійснювали замах.

Водночас 29 вересня Вищий суд міста Ниш у Сербії присудив Андрію Наумову один рік увʼязнення за відмивання грошей. Адвокати планують оскаржити рішення.

Історія Наумова

Андрі Наумов розпочав роботу в СБУ у 2019 році. До липня 2021 року він обіймав посаду начальника управління внутрішньої безпеки.

Наумов був фігурантом справи про замах, який на нього, за даними слідчих, готував колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний. Про цю справу стало відомо в січні 2021 року. За підозрою в підготовці вбивства затримали співробітника спецпідрозділу «Альфа» Юрія Расюка, він уклав угоду зі слідством й отримав умовний строк. Нескоромний, як ідеться в матеріалах справи, діяв «з мотивів особистої помсти» — його досі розшукують.

У ніч проти 24 лютого 2022 року, за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення російських військ Наумов виїхав з України. Після цього «Схеми» писали, що Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за статтею «державна зрада». Однак офіційно про це ще не повідомляли.

1 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський позбавив Наумова звання генерала, бо той порушив військову присягу.

18 червня 2022 року ДБР заявило, що Наумов може бути причетним до передачі спецслужбам рф секретної документації про Чорнобильську АЕС.