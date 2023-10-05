Українська розвідка розповіла деталі спецоперації у Криму
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Українська воєнна розвідка розповіла деталі спецоперації підрозділу спеціального призначення «Артану» з висадкою у Криму.
Бійці висадилися на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах. Спецпризначенці почали бій з російськими загарбниками на цих територіях і завдали окупантам значних втрат.
Під час відходу після виконання бойового завдання у Криму воїни «Артану» також провели бій на морі — росіяни намагалися переслідувати спецпризначенців на надводних швидкохідних патрульних катерах із підтримкою авіації.
«Це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України на Кримському півострові. Про більшість із них стане відомо лише згодом. Це системна, спланована і скоординована робота всіх задіяних підрозділів. Наслідки нашої роботи ворог відчуватиме ще довго. Своїми діями ми постійно нагадуємо російським загарбниками про неминучість звільнення всіх окупованих територій», — зазначив командир «Артану» Віктор Торкотюк.
- 4 жовтня розвідка повідомила, що українські спецпризначенці знову десантувалися на території Криму і вдарили по окупантах. Відео рейду закінчується кадрами, на яких бійці тримають український прапор і кажуть: «Крим буде українським або безлюдним».
- 24 серпня українські бійці висадились у Криму в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Там вони вступили в бій з підрозділами окупанта — у росіян є втрати як серед особового складу, так і в техніці. Також у Криму знову замайорів український прапор — уперше після квітня 2014 року.