Україна вимагає від ФІФА та УЄФА скасувати рішення про допуск молодіжних збірних росіян на змагання
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Україна вимагає від Міжнародної федерації футболу (ФІФА) та Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасувати рішення про дозвіл молодіжним збірним росії брати участь у Чемпіонатах світу U-17.
Позицію 5 жовтня оприлюднило Міністерство молоді та спорту в Україні.
«Ми вимагаємо скасування рішень FIFA та UEFA як таких, що обмежують права українських дітей, яких росія позбавила права безпечно тренуватися і просто жити в рідній країні, без загрози бути вкраденим, зґвалтованим або вбитим», — заявило Міністерство молоді та спорту.
Також Україна закликає FIFA та UEFA протистояти насильству й агресії з боку рф. «Ми будемо рішуче відстоювати цю позицію, допоки росія воюватиме проти України та поки не відновиться мир на європейському континенті», — додали в Міністерстві.
Україна звернулася до всіх асоціацій-членів UEFA з проханням долучитися до бойкоту будь-яких матчів з рф. Офіційно про такий бойкот вже заявили футбольні асоціації Англії, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії, Румунії. Водночас Швейцарія, Чехія, Нідерланди й Естонія заявили, що чекають подальших пояснень від UEFA.
- 26 вересня УЄФА послабила повну заборону на участь російських команд у своїх змаганнях. Командам U-17 дозволили грати без прапора, російської форми й гімну, а також на нейтральних полях. При цьому УЄФА стверджує, що вкотре засуджує агресію росії проти України, і запевняє, що заборона на участь інших команд залишається чинною до завершення «конфлікту». Там кажуть, що дії дорослих не мають впливати на право дітей грати на міжнародному рівні.
- 4 жовтня до рішення УЄФА приєдналась ФІФА і теж дозволила молодіжним збірним росії брати участь у Чемпіонатах світу U-17. Російські команди гратимуть під назвою «Футбольний союз росії», без національного прапора, гімну й екіпірування із символікою рф. Це за умови, якщо вони пройдуть кваліфікацію.