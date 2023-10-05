НАЗК вважає аргументи суду щодо колишнього заступника голови ОП Кирила Тимошенка «непереконливими»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Національне агентство з питань запобігання корупції вважає аргументи Печерського районного суду Києва щодо колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко у справі про використання повноважень в особистих інтересах «непереконливими».
Позицію НАЗК оприлюднило 5 жовтня.
«Аргументи Печерського суду не переконали суспільство в тому, що ексзаступник керівника Офісу президента [Кирило Тимошенко] справді є невинуватим і, якби у НАЗК була можливість надати свої аргументи, Національне агентство ефективно нею скористалося б», — заявили в агентстві.
НАЗК вважає аргументи суду про визнання Тимошенка невинуватим «неповними та непереконливими, а відповідне рішення невмотивованим». Проте через недосконалість законодавства у Національного агентства немає можливості представити свою позицію в суді чи оскаржити рішення в апеляційній інстанції.
- Кирило Тимошенко був заступником голови ОП з 21 травня 2019 року до 23 січня 2023 року. 28 липня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що Тимошенко використовував повноваження в особистих інтересах. Так, Тимошенко підписав лист на адресу Держприкордонслужби з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому для службового відрядження. Проте, як стверджує НАЗК, справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес Тимошенка — оформлення віз посадовцю та його сину. Також Тимошенко у 2022 році тричі безкоштовно проживав у готельному комплексі на Львівщині Emily Resort, з них двічі — разом із дружиною й сином. Також влітку 2022 року Тимошенко отримав безоплатні послуги з прокату авто Porsche Taycan на суму 122 тисячі гривень.
- 3 жовтня Кирило Тимошенко повідомив, що днями суд «спростував усі наявні претензії» НАЗК до нього.