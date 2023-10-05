НАЗК вважає аргументи суду щодо колишнього заступника голови ОП Кирила Тимошенка «непереконливими»

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Національне агентство з питань запобігання корупції вважає аргументи Печерського районного суду Києва щодо колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко у справі про використання повноважень в особистих інтересах «непереконливими».

Позицію НАЗК оприлюднило 5 жовтня.

«Аргументи Печерського суду не переконали суспільство в тому, що ексзаступник керівника Офісу президента [Кирило Тимошенко] справді є невинуватим і, якби у НАЗК була можливість надати свої аргументи, Національне агентство ефективно нею скористалося б», — заявили в агентстві.

НАЗК вважає аргументи суду про визнання Тимошенка невинуватим «неповними та непереконливими, а відповідне рішення невмотивованим». Проте через недосконалість законодавства у Національного агентства немає можливості представити свою позицію в суді чи оскаржити рішення в апеляційній інстанції.