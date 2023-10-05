Радниця президента Словаччини пояснила слова Чапутової про військову допомогу Україні

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Радниця президента Словаччини з питань зовнішньої політики Яна Кобзова розповіла про позицію Зузани Чапутової щодо військової допомоги Україні в коментарі ЄП.

За її словами, нинішній словацький уряд іде у відставку і тому має конституційно обмежені повноваження, а політичні партії, що ведуть переговори про формування нового уряду, проти нової військової допомоги українцям.

Тому Чапутова вважає, що якщо нинішній уряд схвалить поставку нової допомоги, то це створить ризикований прецедент для зміни влади після прийдешніх виборів.

Водночас президент Словаччини підтримує надання військової допомоги Україні будь-яким урядом.