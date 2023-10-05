Радниця президента Словаччини пояснила слова Чапутової про військову допомогу Україні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Радниця президента Словаччини з питань зовнішньої політики Яна Кобзова розповіла про позицію Зузани Чапутової щодо військової допомоги Україні в коментарі ЄП.
За її словами, нинішній словацький уряд іде у відставку і тому має конституційно обмежені повноваження, а політичні партії, що ведуть переговори про формування нового уряду, проти нової військової допомоги українцям.
Тому Чапутова вважає, що якщо нинішній уряд схвалить поставку нової допомоги, то це створить ризикований прецедент для зміни влади після прийдешніх виборів.
Водночас президент Словаччини підтримує надання військової допомоги Україні будь-яким урядом.
- Раніше речник Чапутової сказав, що президент виступила проти нового пакета військової допомоги Україні, бо переконана, що потрібно поважати результати парламентських виборів.
- На парламентських виборах перемогла проросійська партія Smer на чолі з експремʼєром Робертом Фіцо. Партія обіцяла припинити військову допомогу Україні.
- Роберт Фіцо у передвиборчій кампанії обіцяв припинити військову допомогу Україні, критикував санкції проти рф, закликав до переговорів між країнами, виступав проти прав ЛГБТ і захищав право країни на вето в ЄС. Його риторика схожа до риторики премʼєра Угорщини Віктора Орбана.