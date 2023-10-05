Президент Словаччини проти нової військової допомоги Україні після результатів парламентських виборів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Після перемоги на парламентських виборах проросійської партії Smer президент Словаччини Зузана Чапутова виступила проти нового пакета військової допомоги Україні.
Про це пише словацьке видання Dennik N.
У Міністерстві оборони Словаччини розглянули можливість надати Україні чергову військову допомогу. Її могли б передати за правління уряду Людовіта Одора, але відповідальна за уряд Чапутова проти цього.
За її словами, потрібно поважати результати парламентських виборів, на яких перемогла партія Smer на чолі з експремʼєром Робертом Фіцо — вона обіцяла припинити військову допомогу Україні.
Чапутова переконана, що якби вона проігнорувала позицію Smer чи деяких інших партій, то це б створило прикрий прецедент на майбутнє.
- Роберт Фіцо у передвиборчій кампанії обіцяв припинити військову допомогу Україні, критикував санкції проти рф, закликав до переговорів між країнами, виступав проти прав ЛГБТ і захищав право країни на вето в ЄС. Його риторика схожа до риторики премʼєра Угорщини Віктора Орбана.