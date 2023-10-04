«Усе, про що просив, ми пропрацювали». Байден про зустріч із Зеленським і поставку ATACMS Україні

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Президент США Джо Байден заявив, що розмовляв із Володимиром Зеленським і «пропрацював» усе, про що просила Україна.

Про це він сказав під час виступу, відповідаючи на запитання журналістів про поставки ракет ATACMS Україні.

«Я розмовляв із Зеленським, і все, про що він просив, ми пропрацювали», — сказав президент США.

Байден також прокоментував відставку спікера Палати представників Кевіна Маккарті й зазначив, що непокоїться через майбутнє схвалення допомоги Україні. Він анонсував «велику промову» до американців. Він говоритиме про важливість підтримки України з боку США.