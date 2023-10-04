«Усе, про що просив, ми пропрацювали». Байден про зустріч із Зеленським і поставку ATACMS Україні
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- Анна Холоднова
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Президент США Джо Байден заявив, що розмовляв із Володимиром Зеленським і «пропрацював» усе, про що просила Україна.
Про це він сказав під час виступу, відповідаючи на запитання журналістів про поставки ракет ATACMS Україні.
«Я розмовляв із Зеленським, і все, про що він просив, ми пропрацювали», — сказав президент США.
Байден також прокоментував відставку спікера Палати представників Кевіна Маккарті й зазначив, що непокоїться через майбутнє схвалення допомоги Україні. Він анонсував «велику промову» до американців. Він говоритиме про важливість підтримки України з боку США.
- NBC News із посиланням на трьох посадовців США й офіційного представника Конгресу писали, що Україна теж отримає невелику кількість ракет далекого радіусу дії ATACMS.
- А газета Financial Times повідомляла, що Адміністрація Джо Байдена вирішила публічно не оголошувати про поставки Україні ракет ATACMS. За словами джерел видання, це зробили, щоб не допомагати підказками росіянам і не спонукати їх перемістити свої лінії поставок далі від лінії фронту.
- 3 жовтня спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті достроково усунули з посади. Тепер Палата представників США не зможе ухвалювати нові закони до обрання нового спікера. Без розгляду залишиться і допомога Україні.