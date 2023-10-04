НАЗК виявило у полтавського військкома необґрунтовані доходи — понад 1,8 мільйона гривень
- Автор:
- Анна Холоднова
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Giorgio Trovato / Unsplash
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у заступника керівника Полтавського обласного ТЦК необґрунтовані активи на понад 1,8 мільйона гривень.
Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.
У травні військком придбав автомобіль Toyota RAV4 вартістю майже 1,5 мільйона гривень. Цього ж місяця у його матері зʼявилася квартира у Полтаві площею 97,7 кв. м за майже 2 мільйони гривень. При цьому доходів, отриманих нею та її чоловіком, не вистачило б на таку покупку. НАЗК зробило висновок, що військком дав на квартиру свої кошти.
Різниця між вартістю придбаного майна і законними доходами родини перевищує 1,8 мільйона гривень.
НАЗК передало матеріали щодо полтавського військкома до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Раніше у колишнього керівника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та його родини виявили майно, вартість якого перевищує законні доходи. Військком отримав підозру в незаконному збагаченні (ч. 1 ст. 368-5 КК), за що йому загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.