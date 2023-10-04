США передали Україні понад мільйон набоїв, конфіскованих в Ірану

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Сполучені Штати 2 жовтня передали Силам оборони України близько 1,1 мільйона набоїв калібру 7,62 мм.

Про це повідомили в Центральному командуванні США.

Їх конфіскували на судні MARWAN 19 грудня минулого року. Конфісковані набої стали власністю США після цивільного позову Міністерства юстиції проти іранського «Корпусу вартових Ісламської революції».

Телеканал CNN із посиланням на американських посадовців повідомляв, що США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та боєприпасів, що допоможе частково усунути гостру нестачу зброї.