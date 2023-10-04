ФІФА слідом за УЄФА дозволила російським юніорським командам участь у чемпіонатах світу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Jannes Glas / Unsplash
Міжнародна федерація футболу (FIFA) слідом за Спілкою європейських футбольних асоціацій (UEFA) дозволила молодіжним збірним росії брати участь у Чемпіонатах світу U-17.
Про це йдеться у пресрелізі ФІФА.
Рішення схвалили після звернення Виконавчого комітету УЄФА від 26 вересня 2023 року. Російські команди гратимуть під назвою «Футбольний союз росії», без національного прапора, гімну й екіпірування із символікою рф. Це за умови, якщо вони пройдуть кваліфікацію.
Участь дорослої збірної рф заборонена до кінця війни.
- 26 вересня УЄФА послабила повну заборону на участь російських команд у своїх змаганнях. Командам U-17 дозволили грати без прапора, російської форми й гімну, а також на нейтральних полях.
- При цьому УЄФА стверджує, що вкотре засуджує агресію росії проти України, і запевняє, що заборона на участь інших команд залишається чинною до завершення «конфлікту». Там кажуть, що дії дорослих не мають впливати на право дітей грати на міжнародному рівні.
- Україна оголосила бойкот змагань УЄФА. Її підтримали (відмовились грати) Англія, Румунія, Ірландія, Данія, Швеція, Норвегія та Польща.