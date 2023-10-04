ФІФА слідом за УЄФА дозволила російським юніорським командам участь у чемпіонатах світу

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Міжнародна федерація футболу (FIFA) слідом за Спілкою європейських футбольних асоціацій (UEFA) дозволила молодіжним збірним росії брати участь у Чемпіонатах світу U-17.

Про це йдеться у пресрелізі ФІФА.

Рішення схвалили після звернення Виконавчого комітету УЄФА від 26 вересня 2023 року. Російські команди гратимуть під назвою «Футбольний союз росії», без національного прапора, гімну й екіпірування із символікою рф. Це за умови, якщо вони пройдуть кваліфікацію.

Участь дорослої збірної рф заборонена до кінця війни.