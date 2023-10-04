Директора Департаменту безпеки КМДА Ткачука підозрюють у розтраті грошей на системі оповіщення

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«Вечірній Київ»

Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку повідомили про підозру в розтраті коштів на системі оповіщення.

Про це повідомляє столична прокуратура.

За даними слідства, у червні 2022 року Ткачук уклав договір із приватним товариством про капітальний ремонт територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) в Деснянському районі Києва. На цю модернізацію з бюджету виділили майже 10 мільйонів гривень.

Потім Ткачук підписав акти приймання виконаних робіт, де ціни на матеріали й обладнання були завищені майже на чверть мільйона гривень. Це підтвердила експертиза.

Наразі тривають експертизи щодо інших матеріалів і обладнання, які встановлювали під час капітального ремонту систем оповіщення. Також буде надана правова оцінка діям службових осіб підрядної організації. Ткачуку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України.