Син президента США Хантер Байден не визнав себе винним у незаконному зберіганні зброї
- Автор:
- Ліза Бровко
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Paul Morigi / Getty Images for World Food Program USA
Син президента США Джо Байдена Хантер не визнав себе винним за трьома федеральними звинуваченнями в незаконному володінні зброєю.
Про це пише The Guardian.
53-річного Хантера Байдена притягнули до суду у Вілмінгтоні (штат Делавер). Два з пунктів звинувачення стосуються того, що Хантер у 2018 році, коли купував револьвер Colt Cobra 38SPL у штаті Делавер, збрехав, що не вживає наркотиків, і володів зброєю під час вживання наркотиків.
Виступ Байдена в суді тривав 25 хвилин. Якщо б він погодився зі звинуваченням, йому б загрожувало до 25 років увʼязнення і штраф у $750 тисяч.
Однак юристи вважають, що подібні звинувачення в ненасильницьких злочинах рідко переслідуються в судовому порядку. До того ж пункт про володіння зброєю під час вживання наркотиків можна оскаржити в судах, його можуть визнати неконституційним.
- Розслідування проти Хантера Байдена розпочалося у 2018 році. Улітку 2023 року він уклав угоду з Мінʼюстом, за якою мав визнати себе винним у двох податкових правопорушеннях, скоєних у 2017—2018 роках. За це з Хантера мали зняти звинувачення в незаконному зберіганні зброї, однак суд відхилив угоду, пославшись на втручання в розслідування.