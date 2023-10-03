Син президента США Хантер Байден не визнав себе винним у незаконному зберіганні зброї

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Paul Morigi / Getty Images for World Food Program USA

Син президента США Джо Байдена Хантер не визнав себе винним за трьома федеральними звинуваченнями в незаконному володінні зброєю.

Про це пише The Guardian.

53-річного Хантера Байдена притягнули до суду у Вілмінгтоні (штат Делавер). Два з пунктів звинувачення стосуються того, що Хантер у 2018 році, коли купував револьвер Colt Cobra 38SPL у штаті Делавер, збрехав, що не вживає наркотиків, і володів зброєю під час вживання наркотиків.

Виступ Байдена в суді тривав 25 хвилин. Якщо б він погодився зі звинуваченням, йому б загрожувало до 25 років увʼязнення і штраф у $750 тисяч.

Однак юристи вважають, що подібні звинувачення в ненасильницьких злочинах рідко переслідуються в судовому порядку. До того ж пункт про володіння зброєю під час вживання наркотиків можна оскаржити в судах, його можуть визнати неконституційним.