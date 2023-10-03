Уряд почав працювати над єдиним Планом реформ до 2027 року
- Автор:
- Ліза Бровко
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Voevoda / Wikipedia
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд почав роботу над єдиним Планом реформ до 2027 року. У нього включать ініціативи й пропозиції партнерів.
Про це йдеться на урядовому сайті.
План охопить усі сфери, що впливають на державні інституції, економіку та взаємодію з громадянами й бізнесом. Він обʼєднає, зокрема, сім рекомендацій ЄС і структурні маяки Міжнародного валютного фонду.
Працюватимуть над планом реформ, спираючись на Концепту посилення стійкості демократії — цей документ президент Зеленський передав президенту США Байдену.
У Концепті йдеться про гарантії сталості демократії, очищення країни від олігархічного та корупційного впливу, розвиток конкуренції, демонополізацію, прозорі механізми взаємодії з державою тощо.
План реформ стане частиною майбутньої Української доктрини.
- Politico отримало документ про стратегію США щодо України. Вашингтон вважає найбільшою проблемою корупцію. Адміністрація Байдена допоможе Україні подолати корупцію, провести деолігархізацію, реформувати силовий сектор, розбудувати українські інституції та посилити звʼязки зі США і Заходом загалом. Від проведення Україною реформ залежить подальша економічна допомога партнерів.