Reuters: Instagram і Facebook планують запровадити передплату без реклами для користувачів з ЄС за €10
- Автор:
- Ліза Бровко
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Tim Bennett / Unsplash
Компанія Meta планує запровадити передплату без реклами для користувачів Instagram і Facebook у Європейському Союзі.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Компанія обговорює різні варіанти ціни, але найімовірнішою є €10 на місяць. Про це нововведення можуть оголосити найближчими місяцями.
Безкоштовна версія соцмереж із рекламою залишиться доступною для європейських користувачів.
Передплаа — це спроба Meta виконати правила Євросоюзу, які загрожують обмежити можливість компанії персоналізувати рекламу для користувачів без їхньої згоди, а це зашкодить її основному джерелу доходу.
Представник Meta раніше казав, що компанія вірить у «безкоштовні послуги, які підтримуються персоналізованою рекламою», але вивчає «варіанти, щоб забезпечити дотримання нормативних вимог».
- У травні ЄС оштрафував Meta на рекордні $1,3 мільярда за те, що компанія порушувала конфіденційність європейських користувачів — передавала дані про європейців до США. За рішенням суду Meta повинна припинити відправляти інформацію про європейських користувачів Facebook у США та видалити вже відправлену за останні шість місяців. У липні суд Євросоюзу постановив, що Meta незаконно збирала дані людей для показу реклами без їхньої явної згоди.