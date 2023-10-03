У Молдові членів неконституційної партії «Шор» допустили до участі у виборах

Новини

Flickr / Konstantin T

Конституційний суд Молдови скасував заборону на участь у виборах членів неконституційної проросійської партії «Шор».

Про це пише молдовське медіа NewsMaker.

Цей суд у червні 2023 року визнав партію неконституційною, бо вона підкупляла ротестувальників для дестабілізації ситуації у країні.

Перед цим уряд Молдови звернувся до КС із проханням перевірити партію на конституційність за четвертим пунктом 41 статті Конституції, яка визначає, що партії та громадсько-політичні обʼєднання, діяльність яких спрямована «проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності», є неконституційними.

Представники уряду наполягали, що партія неодноразово порушувала законодавство щодо фінансування політичних сил і співпрацює з росією з метою дестабілізації ситуації в Молдові. Також згадують, що лідер політсили Ілан Шор внесений до санкційного списку США та є фігурантом справи про «крадіжку мільярда».