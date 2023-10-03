У США вперше оштрафувала компанію за те, що вона лишила космічне сміття на орбіті

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Уряд США вперше в історії оштрафував компанію за залишене на орбіті Землі космічне сміття.

Про це пише BBC.

Федеральна комісія зі звʼязку оштрафувала Dish Network на $150 тисяч за те, що вона не перемістила старий супутник на достатню відстань від інших.

Компанія визнала відповідальність за свій супутник EchoStar-7 і погодилася заплатити.

Космічне сміття — це уламки техніки (старі супутники й частини космічних кораблів), які залишаються на орбіті навколо Землі, але не використовуються. Вони створюють ризик зіткнення з іншими супутниками.

На орбіті накопичується космічне сміття, яке може зіткнутися із супутниками, що там працюють, або з астронавтом, який виходить у космос. Вважається, що з часу першого запуску супутника в космос у 1957 році на орбіту вивели понад десять тисяч супутників, та половина з них уже не працюють.