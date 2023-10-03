ДБР передало військовим гелікоптер Мі-2, який керівництво «Мотор Січі» намагалось приховати від ЗСУ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Державне бюро розслідувань передало українським військовим гелікоптер Мі-2, який колишнє керівництво акціонерного товариства «Мотор Січ» намагалось приховати від Сил оборони. Мі-2 арештували у червні 2023 року.
ДБР зʼясувало, що у травні 2022 року керівники наказали підлеглим перегнати ще один гелікоптер спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід.
Нині повітряне судно повернули в Україну й відтепер воно буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ.
У межах цієї справи слідчі ДБР вирішують питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.
- 28 березня Служба безпеки України встановила, що експрезидент компанії «Мотор Січ» Вʼячеслав Богуслаєв блокував поставку бойового гелікоптера Мі-2 для ГУР Міноборони у квітні 2022 року. За його вказівкою гелікоптер розібрали, документацію на нього сховали, а деякі запчастини вивели з ладу.