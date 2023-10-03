Радбез ООН дозволив відправити на Гаїті контингент для боротьби з бандами
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Ralph Tedy Erol
Рада Безпеки ООН дозволила відправити на Гаїті багатонаціональний контингент для боротьби з місцевими бандами, які фактично контролюють частину країни.
Про це повідомляють CNN та Reuters.
За відправку «місії з підтримки безпеки», якій дозволили «всі необхідні заходи», проголосували 13 членів Ради Безпеки. Китай та росія від голосування утрималися.
Влада Гаїті просила ООН про допомогу ще рік тому. Увесь цей час жодна країна не погоджувалась очолити місію і лише у липні Кенія пообіцяла відправити на Гаїті тисячу поліцейських. Потім виділити свої сили погодилися Багамські острови, Ямайка й Антигуа та Барбуда. США відправляти війська не будуть, але планують виділити місії $100 мільйонів на логістику, звʼязок і медичну підтримку.
Терміни розгортання місії поки невідомі.
- Банди на Гаїті — дуже серйозна проблема. За даними ООН, вони можуть контролювати 80% столиці. Банди значно посилили свій вплив після вбивства президента країни Жовенеля Моїза у липні 2021 року і нерідко нападали на цілі квартали в містах, страчуючи там чоловіків, жінок та дітей. Також гаїтянські банди викрадають місцевих мешканців та місіонерів задля викупу.