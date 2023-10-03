Папа Римський припускає, що католицька церква може благословляти одностатеві пари

Новини

Getty Images

Папа Римський Франциск заявив, що готовий до того, щоб католицька церква благословляла одностатеві пари.

Так він відповів групі кардиналів, які попросили його внести ясність у цьому питанні.

«Ми не можемо бути суддями, які лише заперечують, відкидають та виключають», — сказав він. Однак Папа додав, що церква, як і раніше, вважає одностатеві відносини «обʼєктивно гріховними» і не визнає одностатевих шлюбів.

Папа заявив, що церква розуміє шлюб як «винятковий, стабільний і нерозривний союз між чоловіком і жінкою» і має уникати «будь-яких обрядів, які можуть суперечити цьому переконанню». Але він додав, що «коли просять благословення, це висловлювання благання до Бога про допомогу, прохання жити краще».

Вважаючи, що прохання про благословення слід розглядати у кожному конкретному випадку, Папа сказав, що «рішення, які можуть бути частиною пастирської розсудливості за певних обставин, не обовʼязково мають стати нормою».

Папа додав, що церква завжди повинна підходити до своїх стосунків із людьми з «добротою, терпінням, розумінням, ніжністю та підбадьоренням».

Єпископи в низці країн, у тому числі в Бельгії та Німеччині, почали дозволяти священникам благословляти одностатеві пари, проте позиція церковної влади залишилася неясною.