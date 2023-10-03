Україні спростили транзит зерна до одного з найбільших портів у Балтійському морі

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Україна, Польща та Литва домовилися про «зелений коридор» для транзиту українського зерна через Польщу в литовський порт Клайпеди — це один із найбільших на Балтійському морі.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Міністр Микола Сольський після переговорів з польським і литовським колегою — Робертом Телусом та Кястутісом Навіцкасом заявив, що Україна запропонувала перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль аграрних вантажів з українсько-польського кордону до литовського порту.

Телус та Навіцкас підтвердили, що їхні уряди підтримують такий механізм контролю і вважають це конструктивним кроком.

Польський міністр після переговорів сказав, що перевірки транзитного зерна переносяться в Клайпеду вже з 4 жовтня.

«Як ми й казали раніше, до Польщі українське зерно не потрапить», — сказав він.