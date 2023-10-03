Україні спростили транзит зерна до одного з найбільших портів у Балтійському морі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Україна, Польща та Литва домовилися про «зелений коридор» для транзиту українського зерна через Польщу в литовський порт Клайпеди — це один із найбільших на Балтійському морі.
Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.
Міністр Микола Сольський після переговорів з польським і литовським колегою — Робертом Телусом та Кястутісом Навіцкасом заявив, що Україна запропонувала перенести ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль аграрних вантажів з українсько-польського кордону до литовського порту.
Телус та Навіцкас підтвердили, що їхні уряди підтримують такий механізм контролю і вважають це конструктивним кроком.
Польський міністр після переговорів сказав, що перевірки транзитного зерна переносяться в Клайпеду вже з 4 жовтня.
«Як ми й казали раніше, до Польщі українське зерно не потрапить», — сказав він.
- Між Польщею та Україною зросла напруга після того, як Варшава продовжила заборону на імпорт української сільгосппродукції, хоча Євросоюз 15 вересня зняв обмеження.
- Окрім Польщі, в односторонньому порядку ембарго на українське зерно продовжили Словаччина й Угорщина. Через це Україна готує позов в арбітраж Світової організації торгівлі.
- 19 вересня Україна на вимогу Єврокомісії змінила правила експорту зерна, а премʼєр Денис Шмигаль запропонував Польщі та Угорщині компроміс.
- 21 вересня міністр аграрної політики України домовився з польським колегою знайти рішення щодо імпорту зерна, яке враховує інтереси обох країн. Зі Словаччиною українська сторона того ж дня домовилася про систему торгівлі зерном.