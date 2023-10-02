X (Twitter) співпрацює з Періс Гілтон — вона створюватиме для соцмережі відео про моду і красу
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Соцмережа X (Twitter) починає співпрацювати з американською фотомоделлю і акторкою Періс Гілтон, щоб запустити на платформі нові продукти й послуги.
Про це пише Bloomberg.
Також X залучить до роботи цифрове рекламне агентство Гілтон 11:11 Media. Американська зірка створюватиме відеоконтент про моду, красу, подорожі тощо.
Під час перегляду прямої трансляції з Гілтон на X користувачі зможуть погортати каталог продуктів, а потім перейти на сайт, де вони продаються, і купити їх через браузер у застосунку.
Партнерство має стати частиною стратегії X (Twitter) щодо збільшення аудиторії та продажу реклами, а також сприяти угодам про спонсорство і брендування між рекламодавцями й авторами контенту.
- У вересні Ілон Маск припустив, що всім користувачам X (Twitter) доведеться платити за доступ до платформи.
- У травні Ілон Маск назвав імʼя нового генерального директора Twitter (тепер Х) — ним стала Лінда Яккаріно. Він чекав, що співпраця із Яккаріно перетворить цю платформу на X — застосунок для всього.