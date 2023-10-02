«Нова пошта» відкрила перше відділення в німецькому Гамбурзі

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Компанія «Нова пошта» відкрила третє відділення Nova Post у Німеччині — у Гамбурзі.

Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі компанії.

Адреса відділення: Гамбург, Hammerbrookstraße 73, 20097. У ньому можна відправляти й отримувати документи, посилки та вантажі до 100 кг з понеділка по суботу. Термін доставки в Україну — від 5 днів.

До кінця року «Нова пошта» планує відкрити ще 17 відділень у Мюнхені, Франкфурті-на-Майні, Кельні, Дюссельдорфі, Дрездені тощо.

«Крім того, найближчим часом ми плануємо надати можливість нашим клієнтам отримувати посилки з України в поштоматах і пункти видачі в магазинах», — розповів СЕО Nova Post у Німеччині Сергій Симонов.