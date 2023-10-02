У Києві вперше провели засідання Ради ЄС із закордонних справ. Про що говорили

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Flickr / EU-Ukraine Cooperation

У Києві 2 жовтня пройшло засідання Ради ЄС із закордонних справ. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель розповів про нову фінансову підтримку для України та гарантії безпеки.

Про це передає кореспондентка «Суспільного».

За словами Борреля, ця подія була історичною, оскільки вперше рада дипломатії провела виїзне засідання поза межами ЄС, воно вперше пройшло у країні-кандидаті на членство і країні, у якій триває війна.

На засіданні Боррель запропонував новий багаторічний пакет для Європейського фонду миру на €5 мільярдів щороку. Він сподівається, що ЄС до кінця 2023 року домовиться про перегляд Багаторічної програми фінансування для України.

Жозеп Боррель додав, що росія використовує голод і нестачу електроенергії як зброю, тому на зустрічах із президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою дипломати ЄС обговорювали гарантії безпеки для України.

Зі свого боку Кулеба зазначив, що Україна довела спроможність експортувати зерно без росії, але новому морському коридору потрібна підтримка ЄС.

Також очільник українського МЗС наголосив, що ЄС має ухвалити 12-й пакет санкцій проти рф, який включатиме боротьбу з обходом уже чинних обмежень і санкції проти російського оборонного сектору, який виробляє ракети й безпілотники. Кулеба додав, що є підстави серйозно обговорити санкції проти ядерної індустрії росії.

Голова дипломатії ЄС заявив, що дипломати працюють над посиленням співпраці між європейською та українською оборонною промисловостями. Посадовець запевнив, що ЄС і надалі підтримуватиме розмінування України, підвищуватиме її можливості кіберзахисту та захисту від гібридних загроз, розвиватиме стратегічні комунікації.

«Найсильніше безпекове зобовʼязання, яке ми можемо дати Україні, — це членство в Європейському Союзі. Зараз Україна є країною-кандидатом, і вона йде цим шляхом далі», — резюмував Боррель.