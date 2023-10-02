ВООЗ схвалила другу вакцину від малярії для дітей

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Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) рекомендувала для дітей другу вакцину проти малярії — R21/Matrix-M.

Про це йдеться у пресрелізі організації.

У 2021 році ВООЗ схвалила першу вакцину RTS,S/AS01. В організації зазначають, що обидві вакцини є безпечними й ефективними для профілактики малярії у дітей, а при широкому застосуванні від них очікують великого впливу на здоровʼя людей.

Малярія особливо розповсюджена в Африканському регіоні, де щороку від цієї хвороби помирають майже пів мільйона дітей. Через високий попит вакцини RTS,S не вистачає, тож тепер безпечних вакцин для дітей буде дві.

Клінічні випробування вакцини R21 показали, що вона знижує кількість симптоматичних випадків малярії на 75% упродовж року після введення трьох доз. Четверта доза, введена за рік після третьої, підтримувала ефективність щеплення.