Польща проігнорувала Форум оборонних індустрій в Києві. Український посол стверджує, що країну запрошували

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Посол України у Варшаві Василь Зварич заявив, що Польщу запрошували на Форум оборонних індустрій в Києві, але її представники не приїхали.

Про це він сказав в інтервʼю каналу TVN 24.

«Ми запросили всіх із дружніх нам країн, зокрема й підприємства оборонної промисловості. Польща однією з перших отримала це запрошення, тому ми чекали на участь польської сторони», — розповів Зварич.

Він додав, що присутність на заході — власне рішення кожної країни.

«Тому ми з повагою ставимося до таких рішень, але це не привід звинувачувати Україну в тому, що Польщі там немає», — підкреслив посол.

Водночас польский урядовець Яцек Сасін в ефірі Radio ZET заявив, що державний оборонний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa не отримав запрошення. Він додав, що останнім часом спостерігає «багато недружніх кроків з боку України».