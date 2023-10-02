Польща проігнорувала Форум оборонних індустрій в Києві. Український посол стверджує, що країну запрошували
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Посол України у Варшаві Василь Зварич заявив, що Польщу запрошували на Форум оборонних індустрій в Києві, але її представники не приїхали.
Про це він сказав в інтервʼю каналу TVN 24.
«Ми запросили всіх із дружніх нам країн, зокрема й підприємства оборонної промисловості. Польща однією з перших отримала це запрошення, тому ми чекали на участь польської сторони», — розповів Зварич.
Він додав, що присутність на заході — власне рішення кожної країни.
«Тому ми з повагою ставимося до таких рішень, але це не привід звинувачувати Україну в тому, що Польщі там немає», — підкреслив посол.
Водночас польский урядовець Яцек Сасін в ефірі Radio ZET заявив, що державний оборонний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa не отримав запрошення. Він додав, що останнім часом спостерігає «багато недружніх кроків з боку України».
- На першому Форуму оборонних індустрій, що відбувся в Києві 29 вересня, до Альянсу оборонних індустрій приєдналися 38 компаній з 19 країн. У рамках Форуму українська сторона підписала 20 угод і меморандумів про виготовлення дронів, ремонт і виробництво бронетехніки й боєприпасів.
- Загалом у першому міжнародному Форумі оборонних індустрій взяли участь 252 оборонні компанії з понад 30 країн світу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що із цим заходом у розвитку українського оборонпрому почалася нова епоха.