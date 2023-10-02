Ілон Маск протестував пряму трансляцію на X(Twitter). Він грав у Diablo IV
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Американський мільярдер Ілон Маск 1 жовтня вперше протестував прямі трансляції на платформі X, раніше відомій як Twitter. Під час стріму, що тривав 52 хвилини, він грав у Diablo IV.
Про це пише Bloomberg.
Видання зазначає, що перші 12 хвилин зайняли налаштування стриму. Маск робив трансляцію з облікового запису під назвою cyb3rgam3r420. Під час ефіру вона зібрала 1 300 глядачів.
На своєму акаунті X Маск відзвітував, що прямі трансляції в X працюють. Людям, які захочуть коментувати стрими, потрібно буде купити передплату на X. Вона коштує $8 на місяць.
Bloomberg зазначає, що завдяки пуску прямих трансляцій Маск планує зайняти частину ринку, де зараз домінує платформа Twitch.
- Раніше Ілон Маск заявив, що платіжна система є єдиним способом протистояти ботам. І тому, можливо, усім доведеться платити за користування X (Twitter). Поки що невідомо, чи це був лише спонтанний коментар, чи сигнал про більш тверді наміри, про які раніше Маск не розповідав. Після цієї заяви соціальна мережа Bluesky Джека Дорсі отримала рекордну кількість щоденних активних користувачів.