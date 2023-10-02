Місія МВФ вперше за три роки відвідала Україну
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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До України вперше за понад три роки з візитом прибула місія Міжнародного валютного фонду — обговорили кроки, які потрібні для реалізації чотирирічної програми на суму $15,6 млрд.
Про це 2 жовтня повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Шмигаль розповів про залучення інвестицій, програми підтримки малого й середнього бізнесу, державно-приватне партнерство. Вони також обговорили спільну роботу в межах Багатосторонньої координаційної платформи донорів.
Український уряд повідомив МВФ і про потреби України в коштах для покриття дефіциту бюджету та окремо про потреби на відновлення.
- 31 березня 2023 року Рада виконавчих директорів МВФ схвалила нову програму на $15,6 млрд в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF). Програма є частиною пакета підтримки України загальною вартістю у $115 млрд, вона розрахована на 4 роки і передбачає 11 переглядів (два перегляди у 2023 році — 15 червня та 13 жовтня).
- Основними цілями співробітництва з МВФ є стабілізація української фінансової системи, проведення структурних реформ та створення підґрунтя для сталого економічного зростання. Фонд допомагає Україні поновити свою фінансову спроможність, підказуючи, як найбільш ефективно впроваджувати програму реформ.