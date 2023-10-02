Справа України проти росії: 32 країни світу долучились не до позову про геноцид, а до правильного тлумачення Конвенції

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Олег Петрасюк / «Бабель»

Агент України в Міжнародному суді ООН Антон Кориневич в інтервʼю «Бабелю» пояснив різницю в термінах, коли кажуть, що «32 країни приєдналися до українського позову проти росії».

«Вони не приєдналися до позову, бо справа не перетворилася на справу «Україна плюс 32 держави проти росії». Це досі справа «Україна проти росії». Ці 32 держави не є сторонами спору. Вони долучилися на основі правила, що коли питання у певній справі в суді стосується міжнародного договору, який є багатостороннім, інші держави-учасниці цього договору можуть долучитися до справи з питань правильного тлумачення і застосування Конвенції», — наголосив посол з особливих доручень.

Тобто ці країни долучилися зі своїми думками саме у питанні тлумачення.

«Це для них важливо, вони зацікавлені в тому, щоб Конвенція правильно тлумачилася, правильно застосовувалася і не була підставою для таких дій в майбутньому», — додав Антон Кориневич.

Зазначимо, що на теперішній стадії суд визначає, чи має він юрисдикцію слухати справу по суті.