Голова МЗС: Африка зацікавлена розмістити у себе виробництво української зброї

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Міністерство оборони України / Facebook

Країни Африки зацікавлені в розміщенні на своїй території виробництва української зброї та амуніції, а також в її купівлі.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

«Африка була одним із найбільших ринків збуту української військової продукції до початку повномасштабної війни. Сьогодні Африка чекає на повернення українських компаній на цей ринок для продажу зброї. Поки що ця опція, зрозуміло, закрита», — сказав міністр.

Щодо розміщення виробництва, за словами Кулеби, це бажання йому озвучили під час візиту до Африки. «Це новий тренд», — зазначив Кулеба, додавши, що «попит на продаж і виробництво зброї, виробленої в Україні, буде дуже високим».