До Альянсу оборонних індустрій приєдналися вже 38 компаній з 19 країн
- Автор:
- Софія Телішевська
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На момент завершення першого Форуму оборонних індустрій, що відбувся в Києві 29 вересня, до Альянсу оборонних індустрій приєдналися 38 компаній з 19 країн.
Про це повідомив пресцентр МЗС України.
У рамках Форуму українська сторона підписала 20 угод і меморандумів про виготовлення дронів, ремонт і виробництво бронетехніки й боєприпасів. Ідеться про спільне виробництво, обмін технологіями, постачання комплектуючих.
Як зазначили в Мінстратегпромі, локалізація виробництва в Україні «дозволить залучити широке коло технологій, ідей, рішень та отримувати озброєння, випробуване в реальних бойових умовах».
У першому міжнародному Форумі оборонних індустрій взяли участь 252 оборонні компанії з понад 30 країн світу. Організацією займалися Мінстратегпром, Міноборони та МЗС України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на зустрічі були «світові виробники танків, артилерії, дронів і антидронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій; українські державні та приватні підприємства — від розгалужених груп компаній до defense-tech стартапів».
На думку Кулеби, із цим заходом у розвитку українського оборонпрому почалася нова епоха.
- Україна хоче стати найбільшим виробником зброї у Європі, заявляв міністр зі стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. За його словами, у червні Україна виробила більше артилерійських і мінометних снарядів, ніж за весь 2022 рік. Водночас Володимир Зеленський заявляв наприкінці серпня, що Україна буде № 1 у military tech, принаймні на Європейському континенті.